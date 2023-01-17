Агапова (Белянина) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Белянина) Анна Филипповна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
11.11.1905 ст.

Муж: Агапов Николай Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской станицы Николай Васильевич Агапов - 24 года Невеста: казачка Красноярской станицы Анна Филипповна Белянина - 20 лет Поручители: Красноярские мещане Семен Петрович Михель, Лев... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1908 ст.

Сын: Агапов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Красноярской станицы Михаил Яковлевич Калашников и Наталья Филипповна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-62 файл 35 номер 80
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.

Сын: Агапов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Красноярской станицы Григорий Васильевич Трисоногов и Наталья Филипповна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-69 файл 65 номер 138
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.

Сын: Агапов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Красноярской станицы Федор Филиппович Белянин и София Ивановна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-76 файл 71 номер 133
Рождение ребёнка
07.07.1914 ст.

Дочь: Агапова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Красноярской станицы Михаил Васильевич Агапов и Белянин и Анисия Николаевна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-83 файл 62 номер 107
Рождение ребёнка
24.11.1916 ст.

Дочь: Агапова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Яковлевич Калашников и Красноярская мещанка Наталья Филипповна Займенцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-90 файл 85 номер 149
Рождение ребёнка
08.09.1919 ст.

Дочь: Агапова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: гражданка г. Красного Яра Наталья Филипповна Займенцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-99 файл 35 номер 100
Смерть
Неизвестно
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