Агапова (Белянина) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1905 ст.
Жених: казак Красноярской станицы Николай Васильевич Агапов - 24 года Невеста: казачка Красноярской станицы Анна Филипповна Белянина - 20 лет Поручители: Красноярские мещане Семен Петрович Михель, Лев... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич
Восприемники: казаки Красноярской станицы Михаил Яковлевич Калашников и Наталья Филипповна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-62 файл 35 номер 80
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.
Сын: Агапов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич
Восприемники: казаки Красноярской станицы Григорий Васильевич Трисоногов и Наталья Филипповна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-69 файл 65 номер 138
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич
Восприемники: казаки Красноярской станицы Федор Филиппович Белянин и София Ивановна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-76 файл 71 номер 133
Рождение ребёнка
07.07.1914 ст.
Дочь: Агапова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич
Восприемники: казаки Красноярской станицы Михаил Васильевич Агапов и Белянин и Анисия Николаевна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-83 файл 62 номер 107
Рождение ребёнка
24.11.1916 ст.
Дочь: Агапова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Яковлевич Калашников и Красноярская мещанка Наталья Филипповна Займенцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-90 файл 85 номер 149
Рождение ребёнка
08.09.1919 ст.
Дочь: Агапова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Агапов Николай Васильевич
Восприемник: гражданка г. Красного Яра Наталья Филипповна Займенцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-99 файл 35 номер 100
Смерть
Неизвестно