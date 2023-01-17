Агапова Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1916 ст.
Отец: Агапов Николай Васильевич
Мать: Агапова Анна Филипповна
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Яковлевич Калашников и Красноярская мещанка Наталья Филипповна Займенцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-90 файл 85 номер 149
Смерть
Неизвестно