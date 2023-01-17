Агапова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапова Екатерина Николаевна

Агапова Екатерина Николаевна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.11.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1916 ст.

Отец: Агапов Николай Васильевич

Мать: Агапова Анна Филипповна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Яковлевич Калашников и Красноярская мещанка Наталья Филипповна Займенцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-90 файл 85 номер 149
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close