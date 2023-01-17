Агапов Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1908 ст.
Отец: Агапов Николай Васильевич
Мать: Агапова Анна Филипповна
Восприемники: казаки Красноярской станицы Михаил Яковлевич Калашников и Наталья Филипповна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-62 файл 35 номер 80
Смерть
Неизвестно