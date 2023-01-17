Агапов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Леонид Николаевич

Агапов Леонид Николаевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.06.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1908 ст.

Отец: Агапов Николай Васильевич

Мать: Агапова Анна Филипповна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Красноярской станицы Михаил Яковлевич Калашников и Наталья Филипповна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-62 файл 35 номер 80
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close