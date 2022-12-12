Агапов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1910 ст.
Отец: Агапов Николай Васильевич
Мать: Агапова Анна Филипповна
Восприемники: казаки Красноярской станицы Григорий Васильевич Трисоногов и Наталья Филипповна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-69 файл 65 номер 138
Смерть
Неизвестно