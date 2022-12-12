Агапов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Александр Николаевич

Агапов Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.08.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1910 ст.

Отец: Агапов Николай Васильевич

Мать: Агапова Анна Филипповна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Красноярской станицы Григорий Васильевич Трисоногов и Наталья Филипповна Белянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-69 файл 65 номер 138
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close