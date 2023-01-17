Агапов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1912 ст.
Дата смерти03.12.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1912 ст.
Отец: Агапов Николай Васильевич
Мать: Агапова Анна Филипповна
Восприемники: казаки Красноярской станицы Федор Филиппович Белянин и София Ивановна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-76 файл 71 номер 133
Смерть
03.12.1913 ст.
умер от желудочно-кишечного катара в возрасте 3 месяца