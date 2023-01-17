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Агапов Михаил Николаевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

29.08.1912 ст.

Дата смерти

03.12.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1912 ст.

Отец: Агапов Николай Васильевич

Мать: Агапова Анна Филипповна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Красноярской станицы Федор Филиппович Белянин и София Ивановна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-76 файл 71 номер 133
Смерть
03.12.1913 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер от желудочно-кишечного катара в возрасте 3 месяца
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