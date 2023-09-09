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Иев Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1778 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Ирина Иевлева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Тимофей Иевлев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Петр Иевлев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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