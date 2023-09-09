Иев Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Ирина Иевлева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Тимофей Иевлев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Петр Иевлев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно