Евфимия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1740 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Галактион Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Иев Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно
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