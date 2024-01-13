Евфимия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Галактион Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Иев Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никифоров
Смерть
Неизвестно