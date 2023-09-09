Петр Иевлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Иев Иванов
Мать: Параскева Иванова
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Бракосочетание
11.03.1799 ст.
Жена: Агафья Ларионова
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1805 ст.
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Агафья Ларионова
Смерть
Неизвестно