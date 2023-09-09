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Петр Иевлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Иев Иванов

Мать: Параскева Иванова

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
11.03.1799 ст.

Жена: Агафья Ларионова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1805 ст.

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Агафья Ларионова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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