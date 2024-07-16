Кириллов Прокопий Никифорович
Место рождения
Дата рождения28.03.1935
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пастухова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пастухова Любовь Николаевна
Бракосочетание
21.12.1962