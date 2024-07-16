Кириллов Прокопий Никифорович 28.03.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллов Прокопий Никифорович

Место рождения

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

28.03.1935

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1935

Отец: Кириллов Никифор Гаврилович

Мать: Гордеева Анфиса Дмитриевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастухова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастухова Любовь Николаевна

Бракосочетание
21.12.1962

Жена: Пастухова Любовь Николаевна

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