Кириллов Никифор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Гавриил Ананьев
Мать: Попова Ирина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1927
Сын: Кириллов Александр Никифорович
Мать ребёнка: Гордеева Анфиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.03.1935
Сын: Кириллов Прокопий Никифорович
Мать ребёнка: Гордеева Анфиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.08.1937
Дочь: Кириллова Антонина Никифоровна
Мать ребёнка: Гордеева Анфиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Кириллов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Гордеева Анфиса Дмитриевна
Смерть
Неизвестно