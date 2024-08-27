Кириллов Никифор Гаврилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллов Никифор Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Гавриил Ананьев

Мать: Попова Ирина Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Анфиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.11.1927

Сын: Кириллов Александр Никифорович

Мать ребёнка: Гордеева Анфиса Дмитриевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.03.1935

Сын: Кириллов Прокопий Никифорович

Мать ребёнка: Гордеева Анфиса Дмитриевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.08.1937

Дочь: Кириллова Антонина Никифоровна

Мать ребёнка: Гордеева Анфиса Дмитриевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Кириллов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Гордеева Анфиса Дмитриевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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