Гордеева Анфиса Дмитриевна 11.03.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеева Анфиса Дмитриевна

Место рождения

Кульчум, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.03.1905

Дата смерти

18.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1905

Отец: Гордеев Дмитрий Алексеевич

Мать: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна

Кульчум, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Никифор Гаврилович

Рождение ребёнка
11.11.1927

Сын: Кириллов Александр Никифорович

Отец ребёнка: Кириллов Никифор Гаврилович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.03.1935

Сын: Кириллов Прокопий Никифорович

Отец ребёнка: Кириллов Никифор Гаврилович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.08.1937

Дочь: Кириллова Антонина Никифоровна

Отец ребёнка: Кириллов Никифор Гаврилович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Кириллов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Кириллов Никифор Гаврилович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
18.09.2005
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

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