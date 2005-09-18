Гордеева Анфиса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1905
Дата смерти18.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1927
Сын: Кириллов Александр Никифорович
Отец ребёнка: Кириллов Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
28.03.1935
Сын: Кириллов Прокопий Никифорович
Отец ребёнка: Кириллов Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
29.08.1937
Дочь: Кириллова Антонина Никифоровна
Отец ребёнка: Кириллов Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Кириллов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Кириллов Никифор Гаврилович
Смерть
18.09.2005