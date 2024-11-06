Гордеев Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1881
Отец: Гордеев Алексей Григорьевич
Мать: Феврония Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
23.02.1901 ст.
Сын: Гордеев Поликарп Дмитриевич
Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
11.03.1905
Дочь: Гордеева Анфиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
27.05.1907 ст.
Дочь: Гордеева Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
01.09.1909
Сын: Гордеев Ананий Дмитриевич
Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
05.09.1914
Дочь: Гордеева Полина (Пелагея) Дмитриевна
Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
07.01.1917
Сын: Гордеев Прокофий Дмитриевич
Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно