Гордеев Дмитрий Алексеевич 23.10.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1881

Отец: Гордеев Алексей Григорьевич

Мать: Феврония Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна

Бракосочетание
10.01.1900 ст.

Жена: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна

Кульчум, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.02.1901 ст.

Сын: Гордеев Поликарп Дмитриевич

Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна

Кульчум, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.03.1905

Дочь: Гордеева Анфиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна

Кульчум, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1907 ст.

Дочь: Гордеева Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна

Кульчум, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1909

Сын: Гордеев Ананий Дмитриевич

Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна

Кульчум, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1914

Дочь: Гордеева Полина (Пелагея) Дмитриевна

Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
07.01.1917

Сын: Гордеев Прокофий Дмитриевич

Мать ребёнка: Гордеева (Дурасова) Елена Федоровна

Кульчум, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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