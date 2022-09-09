Пастухова Любовь Николаевна 28.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пастухова Любовь Николаевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

28.04.1940

Дата смерти

09.09.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1940

Отец: Пастухов Николай Иванович

Мать: Девятова Августа Андреевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Прокопий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Прокопий Никифорович

Бракосочетание
21.12.1962

Муж: Кириллов Прокопий Никифорович

Смерть
09.09.2022
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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