Пастухова Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1940
Дата смерти09.09.2022
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириллов Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириллов Прокопий Никифорович
Бракосочетание
21.12.1962
Смерть
09.09.2022