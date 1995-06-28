Девятова Августа Андреевна 16.11.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДевятова Августа Андреевна

Девятова Августа Андреевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

16.11.1905

Дата смерти

28.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905

Отец: Девятов Андрей Никитин

Мать: Девятова Таисия Игнатова

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Пастухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Пастухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1940

Дочь: Пастухова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Пастухов Николай Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.02.1944

Дочь: Пастухова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Пастухов Николай Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
28.06.1995
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.