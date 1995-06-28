Девятова Августа Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1905
Дата смерти28.06.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905
Отец: Девятов Андрей Никитин
Мать: Девятова Таисия Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Пастухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Пастухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1940
Дочь: Пастухова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Пастухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1944
Дочь: Пастухова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Пастухов Николай Иванович
Смерть
28.06.1995