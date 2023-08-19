Чолпан (Фуното/Фонотова/ БАРКЭТ) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпан (Фуното/Фонотова/ БАРКЭТ) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1850

Дата смерти

27.02.1916

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Бракосочетание
09.11.1869

Муж: Чолпан Николай Федорович

Рождение ребёнка
19.10.1870

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович

Рождение ребёнка
13.01.1875

Сын: Чолпан Василий Николаевич

Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович

Рождение ребёнка
22.12.1877

Сын: Чолпан Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович

Рождение ребёнка
22.08.1880

Дочь: Калафат Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович

Рождение ребёнка
18.01.1883

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович

Рождение ребёнка
13.09.1885

Сын: Чолпан Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович

Рождение ребёнка
11.09.1887

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович

Рождение ребёнка
25.05.1891

Сын: Чолпан Константин Николаевич

Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович

Смерть
27.02.1916
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