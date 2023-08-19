Чолпан (Фуното/Фонотова/ БАРКЭТ) Пелагея Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти27.02.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
09.11.1869
Рождение ребёнка
19.10.1870
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович
Рождение ребёнка
13.01.1875
Сын: Чолпан Василий Николаевич
Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович
Рождение ребёнка
22.12.1877
Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович
Рождение ребёнка
22.08.1880
Дочь: Калафат Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович
Рождение ребёнка
18.01.1883
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович
Рождение ребёнка
13.09.1885
Сын: Чолпан Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович
Рождение ребёнка
11.09.1887
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович
Рождение ребёнка
25.05.1891
Сын: Чолпан Константин Николаевич
Отец ребёнка: Чолпан Николай Федорович
Смерть
27.02.1916