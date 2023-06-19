Сёмин Александр Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1906
Дата смерти27.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1906
Отец: Сёмин Прокопий Прокопьевич
Мать: Сёмина Агафия Фотиевна
Рождение ребёнка
13.08.1950
Сын: Сёмин Александр Александрович
Мать ребёнка: Сёмина Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
28.02.1954
Дочь: Горяева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Сёмина Елена Герасимовна
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сёмина Елена Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семина Пелагея
Смерть
27.03.1985
Березовский, Березовский, Кемеровская область