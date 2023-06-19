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Сёмин Александр Прокопьевич

Место рождения

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

11.09.1906

Дата смерти

27.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1906

Отец: Сёмин Прокопий Прокопьевич

Мать: Сёмина Агафия Фотиевна

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.08.1950

Сын: Сёмин Александр Александрович

Мать ребёнка: Сёмина Елена Герасимовна

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.02.1954

Дочь: Горяева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Сёмина Елена Герасимовна

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сёмина Елена Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина Пелагея

Смерть
27.03.1985
Березовский, Березовский, Кемеровская область