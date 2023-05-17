Сёмина (Врублевская) Елена Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмина (Врублевская) Елена Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1914

Дата смерти

08.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1950

Сын: Сёмин Александр Александрович

Отец ребёнка: Сёмин Александр Прокопьевич

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.02.1954

Дочь: Горяева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Сёмин Александр Прокопьевич

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сёмин Александр Прокопьевич

Смерть
08.01.1985
Красный Яр, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
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