Сёмина (Врублевская) Елена Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1914
Дата смерти08.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1950
Сын: Сёмин Александр Александрович
Отец ребёнка: Сёмин Александр Прокопьевич
Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.02.1954
Дочь: Горяева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Сёмин Александр Прокопьевич
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1985
Красный Яр, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область