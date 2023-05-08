Сёмина (Акимкина) Агафия Фотиевна
Место рожденияД.Новая Ряжского уезда Рязанской губернии
Дата рождения29.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1875 ст.
Бракосочетание
11.11.1894 ст.
Церковь Богоявления Господня 1845 года постройки
Рождение ребёнка
11.09.1906
Сын: Сёмин Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Сёмин Прокопий Прокопьевич
Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.07.1908
Отец ребёнка: Сёмин Прокопий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно