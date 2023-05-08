Сёмина (Акимкина) Агафия Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмина (Акимкина) Агафия Фотиевна

Место рождения

Д.Новая Ряжского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

29.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1875 ст.

Отец: Акимкин Фотий Флорович

Мать: Акимкина Апросиния Захаровна

Бракосочетание
11.11.1894 ст.

Муж: Сёмин Прокопий Прокопьевич

Церковь Богоявления Господня 1845 года постройки
Рождение ребёнка
11.09.1906

Сын: Сёмин Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Сёмин Прокопий Прокопьевич

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.07.1908

Сын: Сёмин Пётр Прокопьевич

Отец ребёнка: Сёмин Прокопий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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