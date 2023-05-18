Горяева (Сёмина) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяева (Сёмина) Надежда Александровна

Место рождения

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край

Дата рождения

28.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954

Отец: Сёмин Александр Прокопьевич

Мать: Сёмина Елена Герасимовна

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
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