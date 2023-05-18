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Горяева (Сёмина) Надежда Александровна
Горяева (Сёмина) Надежда Александровна
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Место рождения
Шарыпово
, город Шарыпово, Красноярский край
Дата рождения
28.02.1954
Пол
Женский
Отец
Сёмин Александр Прокопьевич
1906 г.р.
Мать
Сёмина (Врублевская) Елена Герасимовна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954
Отец:
Сёмин Александр Прокопьевич
Мать:
Сёмина Елена Герасимовна
Шарыпово
, город Шарыпово, Красноярский край
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