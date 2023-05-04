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Сёмин Прокопий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сёмин Прокопий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1894 ст.

Жена: Сёмина Агафия Фотиевна

Богоявленские Гаи Ряжского уезда Рязанской губернии
Церковь Богоявления Господня 1845 года постройки
Рождение ребёнка
11.09.1906

Сын: Сёмин Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Сёмина Агафия Фотиевна

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.07.1908

Сын: Сёмин Пётр Прокопьевич

Мать ребёнка: Сёмина Агафия Фотиевна

Д.Иверка Ижморского р-на Кемеровской обл
Смерть
Неизвестно