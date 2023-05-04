Сёмин Прокопий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Сёмин Прокопий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1894 ст.
Жена: Сёмина Агафия Фотиевна
Богоявленские Гаи Ряжского уезда Рязанской губернии
Церковь Богоявления Господня 1845 года постройки
Рождение ребёнка
11.09.1906
Сын: Сёмин Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Сёмина Агафия Фотиевна
Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.07.1908
Мать ребёнка: Сёмина Агафия Фотиевна
Д.Иверка Ижморского р-на Кемеровской обл
Смерть
Неизвестно