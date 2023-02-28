Болдуев Аким (Яким) Михайлов
Место рождения
Дата рождения09.09.1822
Дата смерти13.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1822
Отец: Болдуев Михаил Семёнов
Мать: Евдокия Ильина
Бракосочетание
19.11.1858
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1858
унтер-офицер сапёрного батальона
Рождение ребёнка
20.11.1859
Мать ребёнка: Болдуева Пелагея Андреева
Бракосочетание
10.10.1871
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1872
Мать ребёнка: Болдуева Ксения Прохорова
Работа или профессия
1876
кандидат
Смерть
13.01.1907
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище