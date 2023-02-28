Болдуев Аким (Яким) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдуев Аким (Яким) Михайлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.09.1822

Дата смерти

13.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1822

Отец: Болдуев Михаил Семёнов

Мать: Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.11.1858

Жена: Болдуева Пелагея Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1858
унтер-офицер сапёрного батальона
Рождение ребёнка
20.11.1859

Сын: Болдуев Михаил Акимов

Мать ребёнка: Болдуева Пелагея Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.10.1871

Жена: Болдуева Ксения Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1872

Сын: Болдуев Евфимий Акимов

Мать ребёнка: Болдуева Ксения Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
кандидат
Смерть
13.01.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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