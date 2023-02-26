Евдокия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти26.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
26.10.1819
Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
09.09.1822
Сын: Болдуев Аким (Яким) Михайлов
Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
01.06.1825
Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Бздецкая Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
01.12.1832
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов
Смерть
26.06.1848
Причина смерти: от холеры