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Евдокия Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

26.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Болдуев Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1819

Сын: Болдуев Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1822

Сын: Болдуев Аким (Яким) Михайлов

Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1825

Сын: Болдуев Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Бздецкая Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Болдуев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1832

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Болдуев Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.06.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
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