Болдуев Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Болдуев Михаил Семёнов
Мать: Евдокия Ильина
Бракосочетание
31.10.1848
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Болдуева) Феодосия Иоаннова
Мать ребёнка: Болдуева Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
07.04.1852
Мать ребёнка: Болдуева Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
04.08.1853
Мать ребёнка: Болдуева Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
06.02.1856
Дочь: (Болдуева) Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Болдуева Екатерина Андреева
Бракосочетание
10.11.1857
Жена: Болдуева Мария Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1861
Дочь: (Болдуева) Анна Иванова
Мать ребёнка: Болдуева Мария Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1862
Мать ребёнка: Болдуева Мария Иванова
Смерть
Неизвестно