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Болдуев Иван Михайлов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Болдуев Михаил Семёнов

Мать: Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1848

Жена: Болдуева Екатерина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Болдуева) Феодосия Иоаннова

Мать ребёнка: Болдуева Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
07.04.1852

Сын: Болдуев Георгий Иванов

Мать ребёнка: Болдуева Екатерина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1853

Сын: Болдуев Матвей Иванов

Мать ребёнка: Болдуева Екатерина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1856

Дочь: (Болдуева) Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Болдуева Екатерина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1857

Жена: Болдуева Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1861

Дочь: (Болдуева) Анна Иванова

Мать ребёнка: Болдуева Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1862

Сын: Болдуев Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Болдуева Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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