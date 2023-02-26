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Болдуева Мария Иванова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1857

Муж: Болдуев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1861

Дочь: (Болдуева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Болдуев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1862

Сын: Болдуев Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Болдуев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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