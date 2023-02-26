Болдуева Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1857
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1861
Дочь: (Болдуева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Болдуев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
04.08.1862
Отец ребёнка: Болдуев Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно