Болдуева (Бабкина) Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдуева (Бабкина) Пелагея Андреева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

24.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Бабкин Андрей Савельев

Мать: Бабкина Агафия Гордеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Терентий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
19.11.1858

Муж: Болдуев Аким (Яким) Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1859

Сын: Болдуев Михаил Акимов

Отец ребёнка: Болдуев Аким (Яким) Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.07.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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