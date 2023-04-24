Болдуева (Бабкина) Пелагея Андреева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти24.07.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Бабкин Андрей Савельев
Мать: Бабкина Агафия Гордеева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Терентий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
19.11.1858
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1859
Отец ребёнка: Болдуев Аким (Яким) Михайлов
Смерть
24.07.1871