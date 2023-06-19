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Посохин Михаил Филиппович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

12.10.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Посохин Филипп Семенов

Мать: Праскева Лаврентьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Посохин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Посохина Лукерья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1784

Сын: Посохин Николай Михайлов

Мать ребёнка: Посохина Лукерья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1787

Сын: Посохин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Посохина Лукерья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1790

Дочь: Калашникова Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1794

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Посохин Семен Михайлович

Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1800

Сын: Посохин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1806

Сын: Посохин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1807

Дочь: Глушкова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина Лукерья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина Евдокия Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.10.1808