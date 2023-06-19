Посохин Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти12.10.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Посохин Филипп Семенов
Мать: Праскева Лаврентьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Посохин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Посохина Лукерья Тимофеева
Рождение ребёнка
06.12.1784
Мать ребёнка: Посохина Лукерья Тимофеева
Рождение ребёнка
22.11.1787
Сын: Посохин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Посохина Лукерья Тимофеева
Рождение ребёнка
24.11.1790
Дочь: Калашникова Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
03.02.1794
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
17.10.1800
Сын: Посохин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
17.06.1806
Сын: Посохин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
03.10.1807
Дочь: Глушкова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Посохина Евдокия Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1808