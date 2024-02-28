Посохина (Волоскова) Евдокия Никифорова
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Волосков Никифор
Рождение ребёнка
24.11.1790
Дочь: Калашникова Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
03.02.1794
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
17.10.1800
Сын: Посохин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
17.06.1806
Сын: Посохин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
03.10.1807
Дочь: Глушкова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно