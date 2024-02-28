Посохина (Волоскова) Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (Волоскова) Евдокия Никифорова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Волосков Никифор

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1790

Дочь: Калашникова Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1791

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.02.1794

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Посохин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1800

Сын: Посохин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1806

Сын: Посохин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1807

Дочь: Глушкова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Филиппович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Михаил Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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