Посохин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.06.1806
Дата смерти09.05.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1806
Бракосочетание
30.01.1838
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Морозова Марья Андреевна
Мать ребёнка: Посохина Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Посохина Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Уткина Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Посохина Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
18.04.1852
Мать ребёнка: Посохина Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
16.11.1853
Сын: Посохин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Посохина Евгения Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.1872