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Посохин Андрей Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.06.1806

Дата смерти

09.05.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1806

Отец: Посохин Михаил Филиппович

Мать: Посохина Евдокия Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1838

Жена: Посохина Евгения Яковлева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Морозова Марья Андреевна

Мать ребёнка: Посохина Евгения Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Посохин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Посохина Евгения Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Уткина Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Посохина Евгения Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1852

Сын: Посохин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Посохина Евгения Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1853

Сын: Посохин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Посохина Евгения Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.05.1872