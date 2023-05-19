Посохин Филипп Семенов
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Посохин Симеон Иванов
Рождение ребёнка
1745
Сын: Посохин Ларион Филиппович
Мать ребёнка: Праскева Лаврентьева
Рождение ребёнка
1747
Сын: Посохин Афиноген (Феофан) Филиппович
Мать ребёнка: Праскева Лаврентьева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Посохин Василий Филиппович
Мать ребёнка: Праскева Лаврентьева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Посохин Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Праскева Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Лаврентьева
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778