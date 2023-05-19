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Посохин Филипп Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Посохин Симеон Иванов

Мать: Некрасова Марфа Филиппова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Посохин Ларион Филиппович

Мать ребёнка: Праскева Лаврентьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Посохин Афиноген (Феофан) Филиппович

Мать ребёнка: Праскева Лаврентьева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Посохин Василий Филиппович

Мать ребёнка: Праскева Лаврентьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Посохин Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Праскева Лаврентьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Лаврентьева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1778