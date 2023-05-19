Посохин Афиноген (Феофан) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохин Афиноген (Феофан) Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

03.11.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Посохин Филипп Семенов

Мать: Праскева Лаврентьева

Бракосочетание
30.09.1771

Жена: Посохина Домна Кузьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марья Феофановна

Мать ребёнка: Посохина Домна Кузьмина

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Посохин Иван Феофанович

Мать ребёнка: Посохина Домна Кузьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1781

Сын: Посохин Николай Феофанович

Мать ребёнка: Посохина Домна Кузьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1786

Дочь: Стефанида Феофанова

Мать ребёнка: Посохина Домна Кузьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.11.1807
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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