Посохин Афиноген (Феофан) Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти03.11.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Посохин Филипп Семенов
Мать: Праскева Лаврентьева
Бракосочетание
30.09.1771
Жена: Посохина Домна Кузьмина
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марья Феофановна
Мать ребёнка: Посохина Домна Кузьмина
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Посохина Домна Кузьмина
Рождение ребёнка
06.12.1781
Сын: Посохин Николай Феофанович
Мать ребёнка: Посохина Домна Кузьмина
Рождение ребёнка
11.11.1786
Дочь: Стефанида Феофанова
Мать ребёнка: Посохина Домна Кузьмина
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.11.1807