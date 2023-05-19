Посохин Симеон Иванов
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смерти18.03.1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Посохин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева Марфа Семенова
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1752