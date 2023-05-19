Посохин Симеон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосохин Симеон Иванов

Посохин Симеон Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

18.03.1752

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Посохин Иван

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Посохин Филипп Семенов

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Филиппова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Посохин Матфей Семенов

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Филиппова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Марфа Семенова

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Филиппова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марфа Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.03.1752
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close