Бушуева (Посохина) Марфа Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Посохина) Марфа Семенова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Посохин Симеон Иванов

Мать: Некрасова Марфа Филиппова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Праскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Лазарев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Лазарев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Дмитрий Лазарев

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1772
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