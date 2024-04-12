Бушуева (Посохина) Марфа Семенова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Посохин Симеон Иванов
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Праскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Лазарев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1772