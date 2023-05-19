Бушуев Дмитрий Лазарев
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смерти1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Праскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Бушуева Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Дмитриевна
Мать ребёнка: Бушуева Марфа Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Марфа Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1776