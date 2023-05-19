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Бушуев Дмитрий Лазарев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Праскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Бушуева Марфа Семенова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Дмитриевна

Мать ребёнка: Бушуева Марфа Семенова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Марфа Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1776
Ржев, город Ржев, Тверская область