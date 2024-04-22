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Тверитинов Василий Афанасьевич

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1786

Дата смерти

26.03.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Тверитинов Афанасий Фролович

Мать: Тверитинова Федосья Абрамовна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.01.1803

Жена: Тверитинова Варвара Леонтьевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тверитинов Ксенофонт Васильевич

Мать ребёнка: Тверитинова Варвара Леонтьевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1806

Сын: Тверитинов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Тверитинова Варвара Леонтьевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холкина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Тверитинова Варвара Леонтьевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.03.1811
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