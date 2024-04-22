Тверитинов Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти26.03.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
?.01.1803
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тверитинов Ксенофонт Васильевич
Мать ребёнка: Тверитинова Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
30.08.1806
Сын: Тверитинов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Тверитинова Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холкина Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Тверитинова Варвара Леонтьевна
Смерть
26.03.1811