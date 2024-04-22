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Тверитинова Варвара Леонтьевна

Место рождения

Игим, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1771

Дата смерти

25.06.1857

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Игим, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
?.01.1803

Муж: Тверитинов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тверитинов Ксенофонт Васильевич

Отец ребёнка: Тверитинов Василий Афанасьевич

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1806

Сын: Тверитинов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Тверитинов Василий Афанасьевич

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холкина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Тверитинов Василий Афанасьевич

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.06.1857
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