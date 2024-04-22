Тверитинова Варвара Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти25.06.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Бракосочетание
?.01.1803
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тверитинов Ксенофонт Васильевич
Отец ребёнка: Тверитинов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.08.1806
Сын: Тверитинов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Тверитинов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холкина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Тверитинов Василий Афанасьевич
Смерть
25.06.1857