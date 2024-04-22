Тверитинов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1806
Дата смерти16.10.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1806
Рождение ребёнка
28.08.1834
Сын: Тверитинов Андрей Павлович
Мать ребёнка: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Феоктиста Павловна
Мать ребёнка: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тверитинов Созон Павлович
Мать ребёнка: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна
Бракосочетание
24.08.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна
Смерть
16.10.1869