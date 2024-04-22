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Тверитинов Павел Васильевич

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.08.1806

Дата смерти

16.10.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1806

Отец: Тверитинов Василий Афанасьевич

Мать: Тверитинова Варвара Леонтьевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1834

Сын: Тверитинов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Феоктиста Павловна

Мать ребёнка: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тверитинов Созон Павлович

Мать ребёнка: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.08.1932

Жена: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Тверитинова Ефросиния Дмитриевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.10.1869
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