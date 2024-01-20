Тверитинова (Бердникова) Ефросиния Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитинова (Бердникова) Ефросиния Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

01.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Бердников Дмитрий Федорович

Мать: Бердникова Анна Григориевна

Рождение ребёнка
28.08.1834

Сын: Тверитинов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Тверитинов Павел Васильевич

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Тверитинов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Феоктиста Павловна

Отец ребёнка: Тверитинов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тверитинов Созон Павлович

Отец ребёнка: Тверитинов Павел Васильевич

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.08.1932

Муж: Тверитинов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Тверитинов Павел Васильевич

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.02.1873
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