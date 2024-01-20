Тверитинова (Бердникова) Ефросиния Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти01.02.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
28.08.1834
Сын: Тверитинов Андрей Павлович
Отец ребёнка: Тверитинов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Тверитинов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Феоктиста Павловна
Отец ребёнка: Тверитинов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тверитинов Созон Павлович
Отец ребёнка: Тверитинов Павел Васильевич
Бракосочетание
24.08.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Тверитинов Павел Васильевич
Смерть
01.02.1873