Тверитинова (Гоголева) Федосья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитинова (Гоголева) Федосья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Гоголев Абрам Тимофеевич

Мать: Гоголева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тверитинов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Тверитинов Афанасий Фролович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Василиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Тверитинов Афанасий Фролович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетникова Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Тверитинов Афанасий Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тверитинов Афанасий Фролович

Смерть
Неизвестно
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