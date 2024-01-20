Тверитинова (Гоголева) Федосья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1786
Сын: Тверитинов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Тверитинов Афанасий Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Василиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Тверитинов Афанасий Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетникова Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Тверитинов Афанасий Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно