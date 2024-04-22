Тверитинов Афанасий Фролович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти20.05.1835
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1786
Сын: Тверитинов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Тверитинова Федосья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Василиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Тверитинова Федосья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетникова Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Тверитинова Федосья Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1835