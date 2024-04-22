Тверитинов Афанасий Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитинов Афанасий Фролович

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1751

Дата смерти

20.05.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Тверитинов Фрол Андреевич

Мать: Тверитинова Аксинья Григориевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Тверитинов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Тверитинова Федосья Абрамовна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Василиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Тверитинова Федосья Абрамовна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетникова Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Тверитинова Федосья Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тверитинова Федосья Абрамовна

Смерть
20.05.1835
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