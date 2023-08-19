(Кириленко / Кириченко /) Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смерти02.07.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Рождение ребёнка
14.11.1846
Сын: Кириленко / Кириченко / Филипп (н (н/р)
Отец ребёнка: ?
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1846,,лист № 27,зап.№ 70, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2318
Смерть
02.07.1851
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1851г.лист № 919,зап.№ 19, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2662(а)