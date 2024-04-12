Кириленко / Кириченко / Филипп (н (н/р)
Место рождения
Дата рождения14.11.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1846
Отец: ?
Мать: Варвара Григорьевна
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1846,,лист № 27,зап.№ 70, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2318
Крещение
14.11.1846
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2318,м/к 1846г. лист № 26,зап.№ 72. | Godparents:Унтер офицер 2-й саперной роты Григорий Иванович Злобин и крестьянка графа Браницкого с.Гребенки-Анастасия Евсеевна - жен... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Кириленко / Кириченко / Мамот Филиппович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно