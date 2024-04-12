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Кириленко / Кириченко / Мария

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

03.05.1814

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1814г.,лист № 228,зап.№ 25 ( запись о смерти ) ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1377(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Саливонки, Київська область
Бракосочетание
До 1810

Муж: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Гребёнки, Київська область
Похороны
03.05.1814
Саливонки, Київська область
Местный погост д.Саливонки
Смерть
03.05.1814
Саливонки, Київська область
Причина смерти: Болезнь | Покровская церковь с.Гребенки,м/ /к 1814г. Лист № 236,зап.№ 11. ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1377(нач.)
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Саливонки, Київська область
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