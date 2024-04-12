Кириленко / Кириченко / Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти03.05.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1792
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1814г.,лист № 228,зап.№ 25 ( запись о смерти ) ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1377(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич
Бракосочетание
До 1810
Гребёнки, Київська область
Похороны
03.05.1814
Местный погост д.Саливонки
Смерть
03.05.1814
Причина смерти: Болезнь | Покровская церковь с.Гребенки,м/ /к 1814г. Лист № 236,зап.№ 11. ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1377(нач.)
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич