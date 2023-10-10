Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

11.07.1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1792 г.р.
Около 1796 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1790

Отец: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агафья Якимовна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки, и/р 1799г. лист № 339,зап.№ 86(414),ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-126(а,б.нач.)
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария

Саливонки, Київська область
Бракосочетание
До 1810

Жена: Кириленко / Кириченко / Мария

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария

Саливонки, Київська область
Бракосочетание
26.12.1816

Жена: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Гребёнки, Київська область
м/к 1816г. лист № 235,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1405(нач.)
Рождение ребёнка
02.02.1818

Сын: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г. лист № 254,зап.№ 10, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Кириленко / Кириченко / Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Гребёнки, Київська область
Смерть
11.07.1848
Саливонки, Київська область
Причина смерти: Болезнь | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1848г.,лист № 67, зап.№ 57,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2443
Похороны
13.07.1848
Саливонки, Київська область
Местный погост д.Саливонки
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