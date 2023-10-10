Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти11.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1790
Покровская церковь с.Гребенки, и/р 1799г. лист № 339,зап.№ 86(414),ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-126(а,б.нач.)
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария
Бракосочетание
До 1810
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария
Бракосочетание
26.12.1816
м/к 1816г. лист № 235,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1405(нач.)
Рождение ребёнка
02.02.1818
Сын: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г. лист № 254,зап.№ 10, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Кириленко / Кириченко / Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна
Смерть
11.07.1848
Причина смерти: Болезнь | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1848г.,лист № 67, зап.№ 57,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2443
Похороны
13.07.1848
Местный погост д.Саливонки