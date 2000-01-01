Романова (Колочкова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Тюменева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Романов Яков
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Романов Яков
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Колочкова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Романов Яков
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пугачева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Романов Яков
Смерть
Неизвестно