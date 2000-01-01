Романова (Колочкова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Колочкова) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Тюменева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Романов Яков

Рождение ребёнка
1904

Сын: Романов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Романов Яков

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Колочкова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Романов Яков

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пугачева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Романов Яков

Смерть
Неизвестно
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