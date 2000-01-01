Колочкова (Романова) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолочкова (Романова) Наталья Яковлевна

Колочкова (Романова) Наталья Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Романов Яков

Мать: Романова Марья

Смерть
1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close