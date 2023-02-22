Тюменева (Романов) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменева (Романов) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Романов Яков

Мать: Романова Марья

Смерть
1952
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