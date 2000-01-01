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Пугачева (Романова) Анна Яковлевна
Пугачева (Романова) Анна Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1954
Пол
Женский
Отец
Романов Яков
Мать
Романова (Колочкова) Марья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Романов Яков
Мать:
Романова Марья
Смерть
1954
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