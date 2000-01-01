Пугачева (Романова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева (Романова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Романов Яков

Мать: Романова Марья

Смерть
1954
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