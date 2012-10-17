Романов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Иван Яковлевич

Романов Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Романов Яков

Мать: Романова Марья

Рождение ребёнка
1926

Сын: Романов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Романова Марфа Илларионовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Романов Василий Иванович

Мать ребёнка: Романова Марфа Илларионовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Романов Александр Иванович

Мать ребёнка: Романова Марфа Илларионовна

Рождение ребёнка
14.10.1947

Дочь: Крюкова Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Романова Марфа Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Марфа Илларионовна

Смерть
1947
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close