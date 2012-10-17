Романов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Романов Яков
Мать: Романова Марья
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Романова Марфа Илларионовна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Романова Марфа Илларионовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Романов Александр Иванович
Мать ребёнка: Романова Марфа Илларионовна
Рождение ребёнка
14.10.1947
Дочь: Крюкова Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Романова Марфа Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947