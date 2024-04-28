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Моргачева Аграфена Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.10.1851

Муж: Моргачев Антон Наумович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №18, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Никифор Аникеев Филатов и Его... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Моргачева Гликерия (Лукерья) Антоновна

Отец ребёнка: Моргачев Антон Наумович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №38, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Моргачева Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Моргачев Антон Наумович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Моргачева Федосья Антоновна

Отец ребёнка: Моргачев Антон Наумович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Моргачева Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Моргачев Антон Наумович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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