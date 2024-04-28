Моргачева Аграфена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1851
Брак: запись о браке №18, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Никифор Аникеев Филатов и Его... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Моргачева Гликерия (Лукерья) Антоновна
Отец ребёнка: Моргачев Антон Наумович
Рождение: запись о рождении №38, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Моргачева Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Моргачев Антон Наумович
Рождение: запись о рождении №37, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Моргачева Федосья Антоновна
Отец ребёнка: Моргачев Антон Наумович
Рождение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Моргачева Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Моргачев Антон Наумович
Рождение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно