Моргачева Гликерия (Лукерья) Антоновна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачева Гликерия (Лукерья) Антоновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Моргачев Антон Наумович

Мать: Моргачева Аграфена Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №38, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Иван Кириллов Алтухов и Наталья Поликарпова Мерзликина
Смерть
Неизвестно

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